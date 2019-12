Cammarano (M5S): "Campania crolla per colpa della Regione a guida PD"

"Mentre siamo a Padula, nelle nostre aree interne col ministro Sergio Costa per promuovere le zone economiche ambientali, il Partito Democratico non perde una buona occasione per tacere". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, in merito alla visita nel salernitano del ministro Costa e alle polemiche sollevate da alcuni sindaci e rappresentati delle istituzioni. "A mezzo stampa i sindaci "amici" del Pd e il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, rimproverano al ministro Costa di non visitare le popolazioni campane colpite dal maltempo. Peccato che i primi responsabili dei disastri di queste settimane, come denunciato anche dalla corte dei conti, siano la Regione Campania in primis e gli enti locali a seguire, incapaci di spendere milioni di euro disponibili da mesi se non da anni per il dissesto idrogeologico", prosegue Cammarano. "Se molti cittadini campani in questi giorni vivono situazioni di disagio a causa del maltempo e se il turismo della costiera amalfitana è in ginocchio causa frane e smottamenti, invece di invocare le passerelle da prima repubblica, i sindaci si mettessero al lavoro per cantierare progetti finanziati da anni ma ancora al palo. Chiedere altri fondi a Roma per scaricare le proprie responsabilità dopo non aver speso quelli disponibili è un atteggiamento politico surreale", conclude il consigliere regionale Cammarano.