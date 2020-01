Campania. De Luca, al via bando regionale per sostegno commercio

"La Regione ha fatto partire un bando di aiuti ai commercianti e, per la prima volta, prima Regione d'Italia, anche agli ambulanti per riqualificare le proprie attivita'. Abbiamo destinato risorse per dare una mano agli operatori commerciali che, obiettivamente, hanno vissuto situazioni difficili in questo decennio". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'avvio dei lavori di riqualificazione della zona che ospita il mercato rionale in zona 'Carmine' a Salerno. Nel corso del suo intervento, il 'governatore' spiega, in particolare agli operatori mercatali presenti, che "dal 2 febbraio al 3 marzo e' possibile fare la domanda. Per la prima volta, la Regione vara un bando per dare un aiuto agli ambulanti con contributi fino a 25mila euro per interventi individuali, di miglioramento tecnologico, di forniture di sistemi informatici, di miglioramento di strutture anche di lavoro". Un'operazione che, secondo De Luca, e' "segno di attenzione che gli operatori commerciali aspettavano da molto tempo" e, percio', "mi faceva piacere ricordarlo, ma anche sollecitare gli operatori commerciali a fare le domande quanto prima possibile".