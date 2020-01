Campania. Stanziati 25 mln a sostegno artigiani e commercianti

"A seguito dello stanziamento di 25 milioni di euro a sostegno di artigiani, commercianti ed ambulanti, l'amministrazione regionale ha previsto 5 incontri con le categorie interessate presso le sedi territoriali delle Camere di Commercio di Napoli, Avellino, Caserta, Benevento e Salerno, al fine di garantire la corretta informazione relativa alla presentazione delle istanze (Avvisi pubblicati sul BURC n.1 del 3 gennaio 2020)". Cosi' in una nota stampa la giunta della Regione Campania nel presentare il calendario degli appuntamenti. Domani, giovedi' 16 gennaio, alle 16:30, il primo incontro alla Camera di Commercio di Napoli. Gli altri si svolgeranno: venerdi' 17 gennaio, 15:30, alla Camera di Commercio di Avellino; lunedi' 20 gennaio, 17:00, Camera di Commercio di Caserta; martedi' 21 gennaio, 11:30, Camera di Commercio di Benevento; mercoledi' 22 gennaio, 16:30, Camera di Commercio di Salerno. Agli incontri partecipera' il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Saranno presenti l'assessore e i dirigenti della Direzione Generale per le Attivita' Produttive oltre ad esperti di Sviluppo Campania che assicureranno in ciascuna sede territoriale incontri individuali dedicati agli Avvisi.