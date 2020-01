San Marzano sul Sarno. Lavori in via Giovanni XXXIII, Strianese replica a Fdi: lunedì al via i lavori

A San Marzano sul Sarno i lavori di messa in sicurezza sulla SR ex SS 367. Come gia' comunicato al Sindaco la settimana scorsa, lunedì 27 gennaio, è prevista la consegna dei lavori di consolidamento del piano viario della SR ex SS 367, nel tratto denominato Via Giovanni 23° situato nel comune di San Marzano sul Sarno. “Iniziamo i lavori - afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese – il prossimo 27 gennaio, e si tratta di interventi di messa in sicurezza del piano viario della SR ex SS 367 nel comune di San Marzano su Sarno. Presumibilmente i lavori saranno ultimati nel giro di una settimana con la realizzazione della segnaletica orizzontale. L’importo complessivo del quadro economico è di circa 55.000 euro. L’intervento è stato affidato all’impresa Fratelli Stile srl di Nocera Inferiore. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità, grazie soprattutto alla Regione Campania che ci sostiene, in particolare il Presidente On. Vincenzo De Luca, che attraverso i finanziamenti regionali ci consente di intervenire sui nostri territori.”