"In merito alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione, si conferma che l'elicottero del 118 destinato alla copertura delle richieste di pronto intervento per la zona sud della regione, continuerà ad avere come base operativa l'eliporto di Pontecagnano". A precisarlo in una nota è la Regione Campania, dopo le notizie circolate ieri. Della questione se ne era occupata anche l'Europarlamentare Lucia Vuolo.