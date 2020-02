Nocera Inferiore. Domande online per canoni di locazione 2019, uno sportello a disposizione degli utenti

Canoni di locazione 2019 e richieste da inviare online. Dopo l'appello fatto dal consigliere comunale Raffaele Lupi dove spiegava le difficoltà della procedura per accedere al link messo a disposizione dalla Regione Campania, l’Amministrazione Torquato comunica che è a disposizione dei soggetti interessati lo sportello del Segratariato Sociale, presso l’assessorato ai Servizi Sociali sito in Via Libroia. Il nuovo Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’annualità 2019, pubblicato dalla Regione Campania e riportato sul sito dell’Ente Comune di Nocera Inferiore, ha presentato una serie di novità che hanno disorientato i soggetti interessati. Una delle nuove regole che la Regione Campania ha imposto e che maggiormente è stata evidenziata consiste nell’obblico da parte dell’intestatario del contratto di locazione, unico soggetto abilitato per la partecipazione al bando, a presentare la domanda solo ed esclusivamente per via telematica da un indirizzo mail personale. All’interno del Bando presenti anche altre nuoive regole che hanno bisogno di una corretta interpretaziione. A tal proposito l’Amministrazione Comunale del Sindaco Torquato comunica che sarà a disposizione degli interessati per qualsiasi chiarimento in merito al Bando lo sportello del Segretariato Sociale presso l’Assessorato ai Servizi Sociali, sito presso la sede dell’Ente in Via Libroia. Gli orari di apertura saranno quelli di ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18.