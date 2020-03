Bertolaso positivo al Covid-19 Oms: 'Per l'Italia c'è speranza'

L'OMS. In Italia "c'è un barlume di speranza. Negli ultimi due giorni abbiamo visto un minor numero di nuovi casi e di morti, ma è ancora molto, molto presto" per fare valutazioni ottimistiche. Lo ha detto la portavoce dell'Oms Margaret Harris parlando con i giornalisti oggi a Ginevra sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Italia.

Viminale, ieri 10mila denunciati. Ieri le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 228.550 persone e 9.949 sono state denunciate.

Speranza: 'Le prime protezioni ai sanitari' - La priorità nella distribuzione dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi) deve andare a medici, infermieri e operatori sanitari. Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando come "grazie al lavoro del commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, e al grande impegno della Protezione Civile e del suo Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, sono sempre più cospicui gli acquisti e la produzione di mascherine, dispositivi di protezione e altre attrezzature".

Guido Bertolaso positivo al Covid-19. "Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell'ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia". Così in un post su Fb Guido Bertolaso. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha detto: Bertolaso "mi ha espresso con la solita forza e determinazione di voler continuare a lavorare anche se evidentemente da remoto ma è sempre al nostro fianco e ci darà una mano per portare avanti la realizzazione dell'ospedale". "Io non torno in quarantena", ha aggiunto Fontana.Con Bertolaso, ha spiegato Fontana, "non ho avuto nessun contatto stretto, l'ho visto solo domenica alla Fiera e siamo stati vicini per neanche due minuti". Si è invece messo in quarantena il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il qualeha partecipato, con guanti e mascherina, a riunioni ad Ancona con l'ex capo della Protezione civile.

Nel Lazio 51 medici positivi, anche allo Spallanzani

Il commissario Arcuri: "Vi imploriamo, rispettate le misure" - "Tutti i cittadini stanno facendo enormi sacrifici, li ringrazio, ma non basta, bisogna essere chiari: è davvero importante attenersi alle prescrizioni che il governo ha dato, sapendo che sono difficili, inusuali, quasi non contemporanee. La stragrande maggioranza le rispetta, imploriamo di rispettarle a tutti gli italiani. Dobbiamo fare in modo che emergenza non si diffonda in regioni dove finora è stata contenuta la sua portata, con l'aiuto degli italiani di quelle regioni, ma non solo". Così il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa.

Tra 3 giorni un consorzio di produttori italiani inizierà a produrre le mascherine e "a dotare il nostro sistema e il nostro paese delle munizioni che ci servono per contrastare questa guerra ed evitare la nostra totale dipendenza dalle esportazioni", ha detto Arcuri sottolineando che si sono messe insieme diverse imprese italiane "posizionate nel settore della moda, senza concorrenza e senza lotte tra loro". "In poco tempo - ha aggiunto - copriranno la metà del nostro fabbisogno".

"Dobbiamo garantire più macchine, più posti letto, più personale: dobbiamo implementare una rivoluzione del nostro sistema sanitario", ha detto il commissario Arcuri , sottolineando che oggi saranno distribuiti 135 ventilatori per le terapie intensive e ieri ne sono stati distribuiti 121. "Siamo passati da 13 a 73 ventilatori distribuiti al giorno. Sono ancora pochi e confidiamo che i numeri possano rapidamente crescere". I posti di terapia intensiva sono passati da 5.343 posti a 8.370, con un aumento del 60%.

"Da 5.300 a oltre 8 mila posti di terapia intensiva, il 64% in più; da 6.625 a 26.169 posti letto in pneumologia e infettivologia, oltre di quattro volte in più, succede solo nei grandi Paesi che sono coesi a contrastare questo nemico", ha aggiunto Arcuri.

Arcuri afferma che "saranno inviati nelle prossime 72 ore, quasi certamente domani il primo contingente, 300 medici negli ospedali più in difficoltà. Con una nuova ordinanza trasferiremo su base volontaria 500 infermieri nelle zone con più alto numero di malati Covid 19".

Bloccato ad Ancona un carico di respiratori per l'export

Sindaco Civitavecchia, stop navi passeggeri - "Adesso basta con le navi passeggeri a Civitavecchia. Il porto deve ricevere soltanto ed esclusivamente il traffico merci. Al traffico dei passeggeri, che vede Civitavecchia ultima frontiera marittima con la Spagna, continuano ad aggiungersi navi da crociera che raggiungono il nostro scalo dopo essere state respinte da altre destinazioni italiane. La città sta affrontando una emergenza sanitaria". Così in una nota il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.

Borrelli: "Credibile il rapporto un malato certificato ogni 10 non censiti"

"Il 31 gennaio questo governo ha dichiarato lo stato di emergenza e bloccato i voli da e per la Cina, mi sembra che abbiamo compreso subito che questa epidemia era una cosa seria". Lo precisa, in una intervista in apertura di prima pagina di Repubblica, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, dopo aver spiegato che in un momento speciale come il presente la macchina che lui guida ha bisogno di rapidità: "Non siamo dei burocrati".