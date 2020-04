Emergenza Covid - 19: l'associazione La Perla dona un ventilatore polmonare al Martiri del Villa Malta di Sarno

Emergenza Covid - 19: ancora una donazione all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno: donato un ventilatore polmonare dall’associazione La Perla. Questa mattina all’ospedale Martiri del Villa Malta si è tenuta la consegna del ventilatore polmonare, presente all'incontro il direttore sanitario Rocco Mario Calabrese, il presidente dell'associazione di volontariato La Perla Vincenzo Spera, in rappresentanza dell’associazione Tiziana Trimarco, insieme ad altri membri dell’associazione Luigi De Vivo e l’avvocato Nunzio Giudice. Visto il momento traumatico che sta attraversando l'Italia e la nostra amata regione Campania, l’associazione dona un ventilatore polmonare Astral 150, un carrello tre ripiani, una maschera oro-nasale NV misura M, al presidio ospedaliero Martiri del Villa Malta di Sarno. “Onore gratificazione e ringraziamenti vanno a voi medici, infermieri, oss e tutto il personale di supporto e dipendenti amministrativi che state contribuendo combattendo in prima linea contro questo nemico invisibile di nome covid-19 presto in un lieto fine. – si legge in una lettera dell’associazione La Perla – In ultimo ma non ultimi, un ringraziamento speciale va ai volontari e sostenitori dell'associazione che hanno contribuito attivamente al raggiungimento di questo obiettivo. In un momento difficile è stata tanta la solidarietà a tendere la mano all'altro”. A prendere parte all'iniziativa anche l'associazione San Michele Arcangelo di Trivio di Castel San Giorgio.

“Abbiamo donato questo ventilatore perché, in un momento così traumatico, che stiamo attraversando tutti noi, e la nostra amata Campania, era doveroso partire con questa campagna molto ristretta anche nei tempi. – spiega Tiziana Trimarco dell’associazione La Perla - La gente ci ha dato tanta soddisfazione, ha mostrato tantissima solidarietà e ci ha fatto raggiungere subito la cifra per offrire questo ventilatore in tempi molto ristretti. Noi ringraziamo tutti i volontari dell’associazione La Perla, tutti i sostenitori e un grazie particolare va all’associazione San Michele Arcangelo di Trivio di Castel San Giorgio, che in questi dieci giorni e in un momento così triste per l’intera nazione hanno teso la mano all’altra persona”.

