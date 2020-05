Cava/Costiera. Piano di Zona. Bonus disabili: la regione Campania amplia platea destinatari

La Regione Campania ha ampliato la platea dei destinatari della Misura 8 Bonus rivolta alle persone con disabilità non coperte dal Fondo Non Autosufficienti prevista dalla Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020, assicurando la presa in carico da parte dell’Ambito Cava-Costiera amalfitana di ulteriori utenti aventi diritto e la più ampia copertura delle fasce deboli della popolazione. Il bonus è previsto per i cittadini con disabilità accertata ai sensi della L. n. 104/1992 anche non grave e non è cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania in favore delle medesime categorie, nell’ambito del Piano per l’Emergenza socio-economica di cui alle deliberazioni n. 170 e 171 del 07/04/2020. In linea con gli indirizzi della Giunta Regionale, è previsto un bonus di € 600,00 a favore di persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento Legge 104/92 anche non grave, residenti nei Comuni associati nell’Ambito S2 (Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Positano, Scala, Tramonti, Ravello, Vietri sul Mare. “Con questo ultimo decreto - dichiara Antonella Garofalo, assessore alle Politiche sociali del Comune di Cava de’Tirreni- ente capofila dell’Ambito S2- la Regione ci consente di raggiungere e sostenere le famiglie con diverse abilità in modo più completo. La platea dei beneficiari infatti si amplia rispetto al precedente intervento, coinvolgendo tutte le persone con disabilità prive di altro sostentamento regionale, seppur con particolare attenzione ai minori ed ai disabili gravi. È un primo passo significativo che, ci auguriamo, sarà seguito da altri interventi a sostegno delle diverse abilità, che devono rimanere sempre al centro di ogni attività politica”. Possono accedere all’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse anche i minorenni con disabilità, anche autistica certificata da struttura pubblica. Non possono partecipare all’ Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse: a. Persone con disabilità inserite nell’elenco già trasmesso in Regione Campania a cura dell’Ambito territoriale perché già beneficiarie del bonus; b. Persone in possesso della sola certificazione di invalidità civile. Non possono, inoltre, partecipare al presente Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse: a. Persone con disabilità che usufruiscono del Programma Home Care Premium; b. Persone con disabilità che usufruiscono del Programma per la Vita Indipendente; c. Persone con disabilità che usufruiscono del Programma “Dopo di Noi” (L. 112/2016); d. Persone con disabilità che usufruiscono di assegno di cura. Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, il bonus sarà erogato per ciascuna persona. La domanda compilata e firmata dovrà essere presentata dall’avente diritto o dal tutore o dall’amministratore di sostegno dal 5 maggio 2020 e fino alle ore 12,00 del 15 maggio 2020 a mezzo pec al seguente indirizzo : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Nell’oggetto della pec deve essere indicata la seguente dicitura: “PIANO DI ZONA S2 – BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI”. Si precisa che le istanze devono essere inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. L’Avviso completo ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito web www.pianodizonas2.it