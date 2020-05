Sarno. Nominato il nuovo super dirigente dell'area tecnica, si tratta del sessantasettenne Vitolo

di Danilo Ruggiero

Al Comune di Sarno arriva un nuovo super Dirigente, si tratta del sessantasettenne Nicola Vitolo. A seguito di un esame dei curriculum e degli esiti del colloquio motivazionale attitudinale, da parte di una Commissione di valutazione del Comune di Sarno, è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnica - Tutela dell'Ambiente e Governo del Territorio l’architetto Nicola Vitolo, classe 1953, prima in servizio presso Palazzo Sant'Agostino, sede dell’Ente Provinciale, e con vari incarichi professionali svolti alla Regione Campania, al Genio Civile e al Comune di Salerno. L’architetto prenderà il posto dell’ingegnere Antimo Angelino, il quale dal 31 gennaio scorso ha terminato il suo lavoro presso l'ente municipale ed ha raggiunto l’età pensionabile.La nomina, avvenuta con decreto sindacale del primo cittadino Giuseppe Canfora, ha assegnato a Vitolo l’incarico dirigenziale, a tempo determinato, con la responsabilità di coordinare, dirigere e presidiare l’Area Tecnica -Tutela dell’Ambiente e Governo del Territorio suddivisa nei due settori. Quello dei lavori pubblici, sicurezza sul lavoro ,demanio, patrimoni, espropri. Ed il settore urbanistica, pianificazione del territorio, manutenzione, tutela ambientale, ecologia e servizi cimiteriali. In passato l’architetto Vitolo ha sempre avuto anche la passione per la politica. Sia tra le fila del Partito Democratico della città di Battipaglia, dove sostenne la campagna elettorale per le Primarie del 2016 (candidatura poi ritirata), e sia come Presidente dell’Associazione Politica “A717 Battipaglia & Oltre”. Il neo dirigente è stato esaminato da una Commissione di valutazione del Comune di Sarno con un colloquio motivazionale ed attitudinale, tenutosi a distanza in modalità live, attraverso un piattaforma telematica e con la presenza presso l'aula consiliare di Palazzo San Francesco dei tre componenti della commissione. Le domande di partecipazione giunte al Comune, per la procedura selettiva volta al conferimento dell'incarico dirigenziale, sono state cinque, di cui tre ammessi ai colloqui e due esclusi per inconferibilità e mancanza dei requisiti.In riguardo ad un'altra selezione da avviarsi presso il Palazzo Municipale, nelle settimane scorse è stata pubblicato l'elenco dei candidati ammessi per il Concorso pubblico di due Istruttori Amministrativi. Le istanze giunte dagli aspiranti dipendenti pubblici, all'ufficio protocollo del Comune di Sarno, sono 72.