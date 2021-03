Covid: Campania, già 580 specializzandi hanno aderito a call vaccinatori

Sono già in 580 ad aver risposto alla call aperta questa mattina dalla Regione Campania e riservata agli specializzandi in Medicina da reclutare come vaccinatori. La procedura online rimarrà aperta fino alle ore 15 del prossimo 30 marzo. Le disponibilità acquisite mediante tale procedura saranno messe a disposizione delle Aziende sanitarie della Regione, integrando gli organici delle aziende che si occupano della somministrazione dei vaccini, che potranno procedere all'eventuale conferimento dell'incarico di lavoro autonomo di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale. Tra i requisiti fondamentali per la partecipazione alla procedura vi sono la residenza o il domicilio abituale in Campania e l'iscrizione presso una scuola di specializzazione di uno dei tre Atenei della Campania: Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli studi di Salerno.