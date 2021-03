Cava de’Tirreni. Completati I lavori per "Casa del dopo di noi" a palazzo Sparano

Sono stati completati a Cava de' Tirreni (Salerno) i lavori di riqualificazione e rifunzionalita' dello storico Palazzo Sparano, comunemente denominato Casa Apicella, in 'Casa del Dopo di Noi', ubicata tra via Carlo Santoro e Via Ragone, nell'ambito del Programma Piu Europa Po fesr Campania 2007 /2013 'Sviluppo Urbano e qualita' della vita0 per un importo complessivo di circa 332mila euro. Lo storico cinquecentesco Palazzo Sparano e' destinato a diventare la nuova casa delle persone con disabilita' che non possono piu' avere il sostegno della propria famiglia ed e' stato completamente adattato alle nuove necessita' con l'abbattimento delle barriere architettoniche, ascensori ed ambienti completamente adeguati alle nuove funzioni previste con comfort bioclimatico. "Il progetto del Dopo di Noi e' tra i piu' qualificanti della nostra amministrazione - afferma il sindaco Vincenzo Servalli - ed e' una concreta prospettiva per il futuro di tante famiglie che vivono la disabilita' dei propri figli e che ora possono contare su chi li accogliera' quando non ci saranno piu', con una assistenza qualificata. Adesso possiamo avviare tutta la fase per il bando di assegnazione a chi dovra' gestirlo". Il palazzo e' composto da due piani con una corte interna e porticati; al piano terra sono previsti il front office, gli uffici amministrativi, i laboratori, una palestra, sala per riunioni e attivita' teatrali, al primo piano, invece, le camere da letto, servizi attrezzati per disabili, soggiorno-cucina e un grande terrazzo che potra' essere destinato successivamente a spazio per altre attivita' terapeutiche. "La riqualificazione ha purtroppo avuto diverse vicissitudini - afferma il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Nunzio Senatore - che abbiamo superato e ora consegniamo una bellissima struttura che sara' un fiore all'occhiello della citta', non solo per la grande opera di ristrutturazione ma anche per le funzioni che e' chiamata a svolgere".