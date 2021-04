Italia ritorna rosso e arancio, regole e divieti

Dopo la zona rossa disposta per il week end lungo di Pasqua, l'Italia torna ad essere divisa tra il rosso e l'arancione. E in attesa del prossime monitoraggio e dell'eventuale verifica a meta' aprile, che valutera' la possibilita' che le zone dove la diffusione del virus e' piu' contenuta possano tornare in giallo, ecco le misure previste nelle prossime ore a seconda dei territori. ZONA ROSSA - (Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Campania) - Sono nove le regioni sottoposte alle misure di contenimento piu' rigide, dove e' consentito spostarsi soltanto per motivi di lavoro, salute o necessita' e non e' concesso andare a trovare parenti o amici. E' invece sempre possibile svolgere attivita' motoria, ma solo in prossimita' della propria abitazione, e attivita' sportiva all'aperto in forma individuale. Le scuole sono in presenza fino alla prima media mentre e' prevista la didattica a distanza per gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori. Sono chiusi barbieri, parrucchieri, centri estetici, negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie. Restano aperti i negozi di generi alimentari, tabaccherie, edicole, farmacie, parafarmacie, lavanderie, ottici, profumerie, erboristerie, cartolerie, negozi di intimo e di biancheria per la casa, ferramenta. Aperti anche i negozi per bambini, dai giocattoli all'abbigliamento. Prosegue l'attivita' dei mercati che vendono esclusivamente generi alimentari. I centri commerciali sono chiusi nel fine settimana. ZONA ARANCIONE - (Veneto, Marche, provincia di Trento, Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna, Umbria e provincia autonoma di Bolzano) - Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non piu' di due persone, sono consentite in zona arancione, all'interno del Comune di residenza. Sono vietati gli spostamenti al di fuori del proprio Comune. Per quei territori con meno di 5mila abitanti e' consentito spostarsi entro i 30 km dal confine del proprio Comune, con il divieto pero' di recarsi verso i capoluoghi di Provincia. Scuole in presenza fino alla prima media. Saranno in classe anche gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori, ma al 50%. Tutti i negozi sono aperti, compresi parrucchieri, barbieri e centri estetici, mentre i centri commerciali restano chiusi nel fine settimana. IN TUTTA ITALIA - E' vietato uscire di casa dalle 22 alle 5. Il divieto non vale in caso di lavoro, salute o necessita'. Bar e ristoranti restano chiusi: possibile solo l'asporto, fino alle 18, e la consegna a domicilio, fino alle 22 e solo per i ristoranti (in caso di ripristino delle zone gialle, bar e ristoranti potrebbero riaprire a pranzo). I presidenti di Regione, a differenza di quanto e' stato fino ad oggi, non potranno emanare ordinanze piu' restrittive per chiudere le scuole. Se la verifica di meta' mese dara' esito positivo e dunque torneranno le zone gialle, si potrebbe valutare la riapertura di cinema e i teatri con le regole che erano gia' previste nel precedente decreto. SPOSTAMENTI - Restano vietati gli spostamenti tra le Regioni, a meno che non si abbia una seconda casa. La mobilita' e' consentita solo per motivi di lavoro, salute e necessita'. Sara' sempre possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. SECONDE CASE - Sara' sempre possibile raggiungere le seconde case, anche in zona rossa, a patto che non ci siano pero' ordinanze dei presidenti di Regione che impongono regole piu' restrittive. STRETTA SUI VIAGGI - E' possibile viaggiare in Europa, ma almeno fino alla fine del mese sono previste limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori Ue: tra questi, da come si legge nel nuovo elenco di Paesi presenti nell'allegato, viene invece inclusa dal 7 aprile anche l'Austria, Israele, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord, dove dunque sara' possibile viaggiare senza motivazioni specifiche, cosi' come avviene per gli altri Paesi dell'Europa. Chi rientra in Italia da uno di questi Paesi o da quelli Ue dovra' comunque obbligatoriamente sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo, sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per cinque giorni e al termine dell'isolamento effettuare un altro test.