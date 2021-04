Maiori contro il depuratore consortile, parte la mobilitazione del Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana

Con lo slogan “MAIORI CHIAMA CHI AMA MAIORI” il Comitato chiama tutti i cittadini, i rappresentanti politici, gli enti e le associazioni che hanno a cuore la tutela della Costiera amalfitana e una reale politica di salvaguardia dell’ambiente e del mare e condividono la battaglia del Comitato contro quei progetti inutili e dannosi, mediante i quali si considera la Costiera “un pollo da spennare” più che “un ecosistema da tutelare”.

La manifestazione si terrà sul lungomare di Maiori, alla foce del fiume Reghinna Maior nei pressi del monumento a S. Maria a Mare, a partire dalle ore 10.30.

Al momento si registrano già numerose e importanti adesioni tra parlamentari, consiglieri regionali e provinciali, gruppi consiliari di Maiori e della Costiera, Associazioni e gruppi civici.

Parlamentari:

Sen. Luisa Angrisani, Gruppo Misto

On. Anna Bilotti, Movimento 5 Stelle

On. Federico Conte, Liberi e Uguali.

Rappresentanti regionali e provinciali:

Consigliere Regionale Michele Cammarano, Mov. 5 Stelle

Consigliere Provinciale Valerio Longo, Forza Italia

Consigliere Provinciale Giuseppe Ruberti, Forza Italia

Gruppi Consiliari:

Elvira D'Amato e Nicoletta Sarno, Maiori di Nuovo

Salvatore Della Pace e Marco Cestaro, Idea Comune

Mario Ruggiero, ex-assessore di maggioranza

Fulvio Mormile, Minori Unita

Altre Associazioni e gruppi civici

Cambiamo Rotta - Maiori

Impatto Ecosostenibile-Zero Waste – Campania

Memoria in Movimento - Salerno

Nuova Primavera Maiorese