Vaccini, Asl Salerno prima in Campania per somministrazioni: 282mila dosi

L'Asl di Salerno è la prima azienda sanitaria in Campania ad aver somministrato più vaccini. A dichiararlo il direttore generale Mario Iervolino nel corso di un incontro in remoto proprio sulle vaccinazioni a cui hanno preso parte oltre a Iervolino, il prefetto Francesco Russo e i sindacati di categoria. "In totale - ha detto il manager Iervolino - fino ad ora abbiamo effettuato 154 vaccinazioni e delle 33.000 fatte al Ruggi, 28.000 sono sempre dell'Asl il che porta ad un totale di 282 vaccinazioni". Al centro della riunione la richiesta dei sindacati di vaccinare al più presto tutti i fragili e i non deambulanti. La richiesta è stata accolta dal prefetto Russo e dal direttore generale Iervolino.