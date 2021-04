Covid, Moderati Campania: Vaccinare subito le isole

"A febbraio fummo i primi ad evidenziare la necessità strategica di non perdere la prossima stagione turistica vaccinando almeno la popolazioni delle isole. Oggi come allora, sottolineiamo che non si tratta di un'opzione alternativa, ma di una necessità vitale per l'economia di tutta la Regione". Così Pasquale Di Fenza e Vincenzo Varriale, consigliere regionale e segretario regionale dei Moderati della Campania. "Anche il presidente De Luca comprende l'importanza strategica di questa iniziativa. Pensiamo, comunque - incalzano i due -, che sia un ragionamento valido per tutte le località turistiche d'Italia, potrebbe essere un esempio da seguire anche in Toscana per Firenze e in Veneto per Venezia. Non possiamo permettere che il 65% degli italiani 'garantiti' vada avanti lasciando pericolosamente indietro il 35% di autonomi e imprenditori che rappresentano il motore economico del paese. In Campania, almeno sulle isole, il numero di vaccinazioni da fare non sarebbe poi proibitivo data la popolazione che, complessivamente, per Capri, Ischia e Procida non supera i centomila abitanti". I Moderati si dicono "pronti a sostenere il presidente De Luca per iniziare le prime dosi anche già questa settimana se è possibile". "La stagione è alle porte - dicono - e non c'è un giorno da perdere. Qualsiasi ritardo potrebbe essere fatale per tantissime imprese del settore turistico, per il lavoro e la sopravvivenza economica di migliaia di lavoratori e famiglie".