Meteo: ultime ore di sole e clima mite, da domani peggiora

E' una domenica contrassegnata da tempo anticiclonico, in presenza anche di una massa d'aria piuttosto calda. Temperature quindi in rialzo verso valori sopra le medie e punte a sfiorare i 30 gradi sulla Sardegna occidentale per effetto dello Scirocco, che anticipa l'annunciato peggioramento del tempo atteso per l'inizio della settimana. Una nuova e intensa perturbazione atlantica (la n.7), collegata ad una vasta saccatura di bassa pressione in approfondimento sull'Europa occidentale, raggiungera' dapprima le regioni di Nord-Ovest, per poi coinvolgere martedi' anche il Nord-Est, la Sardegna, gran parte del Centro e, a fine giornata, anche la Campania. Sono attese precipitazioni anche intense e abbondanti - affermano i meteorologi di iconameteo.it, in particolare a ridosso delle Alpi e tra il Levante ligure e l'alta Toscana. La massa d'aria piu' fresca che segue alle spalle il sistema perturbato si propaghera' tra martedi' e mercoledi' determinando un calo delle temperature e un marcato rinforzo della ventilazione occidentale sulle regioni centro-meridionali. Mercoledi' le precipitazioni si concentreranno al Nord-Est, nelle zone interne dell'Adriatico e lungo l'Appennino.

Nubi in graduale aumento al Nord-Ovest con possibili piogge sparse sulle Alpi piemontesi a partire dal tardo pomeriggio, verso sera anche in Valle d'Aosta. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, a parte delle velature di passaggio e qualche addensamento in sviluppo nelle aree montuose del Cento e del Nord-Est. Temperature massime quasi ovunque in aumento, con valori generalmente superiori alla norma e compresi fra 18 e 25 gradi, ma con punte di 26-27 gradi al Centro-Sud e locali picchi anche piu' elevati nell'ovest della Sardegna. Venti di Scirocco sui mari occidentali, fino a moderati intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia, in prevalenza deboli altrove. Mari: da poco mossi a mossi il mare e Canale di Sardegna, lo Ionio e il basso Adriatico; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

PREVISIONI PER DOMANI, LUNEDI' 10 MAGGIO - Molte nubi al Nord-Ovest. Nel resto dell'Italia tempo piu' stabile e soleggiato, a parte un po' di nuvole al Nord-Est, specie sull'area alpina. Al mattino piovera' diffusamente sulle Alpi occidentali e sulle fasce pedemontane adiacenti; nel corso della giornata le piogge si intensificheranno sul Piemonte occidentale e sulla Valle d'Aosta, risultando anche abbondanti in montagna. Dal tardo pomeriggio le precipitazioni si estenderanno al nord-ovest della Lombardia e alla Liguria di Ponente. A fine sera possibili piogge isolate anche su est Lombardia, ovest dell'Emilia e Trentino. Temperature: minime in aumento; massime in calo in Piemonte; altrove su valori quasi estivi, in ulteriore aumento al Nord-Est e lungo l'Adriatico. Venti da deboli a moderati di Scirocco, fino a tesi sul mar Ligure e sul Tirreno occidentale. Mari: mossi o localmente molto mossi Ligure, Tirreno settentrionale e occidentale, Canale di Sardegna e Canale di Sicilia; localmente mossi il medio e alto Adriatico, in prevalenza poco mossi i restanti bacini.

PREVISIONI PER MARTEDI' 11 MAGGIO - Un'attiva perturbazione atlantica avanzera' lentamente da ovest e transitera' sul Centro-Nord del Paese. Nella prima parte della giornata probabili piogge diffuse su Nord-Ovest, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia occidentale, in Sardegna (specie sul nord della regione) e sulla Toscana nord-occidentale. Nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche al Lazio, Umbria e Marche; la sera piogge in arrivo anche nel resto del Centro e sulla Campania, si intensificheranno sul Nord-Est. Non si escludono locali rovesci o temporali. I quantitativi di pioggia attesi potranno risultare localmente abbondanti, in particolare sul nord del Piemonte, Liguria, su molte aree della Lombardia, sul Trentino e sul Veneto occidentale. Fino al tardo pomeriggio prevalenza di sole su Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia orientale. Temperature: in lieve aumento nei valori minimi; massime in calo di alcuni gradi al nord, su Toscana e Sardegna, in forma piu' lieve anche su Lazio e Umbria; valori sensibilmente superiori alla norma sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia dove si potranno ancora sfiorare i 30 gradi. Venti da moderati a tesi su mari e regioni centro-meridionali: in prevalenza da sud o di Scirocco, nel corso della giornata si disporranno da ovest sulla Sardegna e sui mari prospicienti; raffiche di vento teso da est in Val Padana e da sud lungo la barriera alpina centro-orientale. Mari: mossi o molto mossi i bacini di ponente e l'Adriatico centrale al largo; calmi o poco mossi gli altri settori, ma con moto ondoso in aumento a fine giornata.