Covid, 5.080 casi e 198 morti: tasso al 3,9%. Superate le 123mila vittime

Contagi in netta diminuzione, complice anche il weekend, ma decessi in risalita, così come il tasso di incidenza dei positivi su tamponi, mentre continua il calo delle terapie intensive e aumentano i ricoveri in reparto. È un quadro a luci e ombre quello dipinto dal bollettino del ministero della Salute sulla situazione della pandemia in Italia. I dati, riferiti alla giornata di domenica, vedono infatti solo 5.080 nuovi casi, dato tra i più bassi degli ultimi mesi, per un totale di 4.116.287 da inizio pandemia. Sale invece il numero dei decessi: 198 quelli registrati dal bollettino odierno contro i 139 di ieri. L'Italia così supera le 123mila vittime Covid: nel nostro Paese hanno perso la vita a causa del coronavirus 123.031 persone.Netto il calo dei tamponi processati con soli 130mila test nelle ultime 24 ore, dato che porta a un lieve aumento del tasso di incidenza dei positivi su tamponi che oggi si attesta al 3,9% contro il 3,7% di ieri.Fronte ricoveri, se quelli in terapia intensiva continuano a calare, con -34 ricoveri rispetto a ieri per un totale di 2.158 e 80 nuovi ingressi, aumentano invece i ricoveri in reparto ordinario: +7 i pazienti in ospedale in 24 ore per un totale di 15.427.Positive le notizie per i guariti che aumentano di altre 15.063 unità in 24 ore per un totale di 3.619.586. Notizie positive anche dal dato degli attuali positivi con un calo di 10.184 persone alle prese con il virus per un totale di 373.670: di queste 356.085 sono in isolamento domiciliare.A livello regionale, è la Campania la regione che vede il maggio aumento di contagi, 943 infezioni, unica a sfiorare i mille contagi giorno: seguono Lazio (+680), Sicilia (+589) e Lombardia (+583), quest'ultima con un calo drastico rispetto ai 1.326 casi di sabato.