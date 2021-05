Scuola, Regione Campania approva calendario 21/22: via lezioni il 15 settembre

Via alle lezioni il 15 settembre 2021, termine fissato per l'8 giugno 2022. La giunta regionale ha approvato il calendario scolastico regionale 2021/2022 che fissa l'inizio e la fine delle lezioni per gli studenti campani. Il totale previsto è di 202 giorni di lezione. Per le scuole dell'infanzia il termine è fissato il 30 giugno 2022. Le singole istituzioni scolastiche, per motivate esigenze, possono anticipare per un massimo di tre giorni la data di inizio delle lezioni.