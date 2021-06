Acqua: Cgil Campania, strada verso acqua pubblica ancora lunga

"Sono trascorsi dieci anni dal referendum sui beni comuni, l'acqua pubblica e il rifiuto di politiche energetiche legate al nucleare. In Campania i due quesiti relativi ai processi di privatizzazione e al profitto sull'acqua furono approvati dal 97,8 per cento dei votanti. Un risultato straordinario frutto della mobilitazione di comitati di cittadini, associazioni, movimenti, sindacati, amministrazioni democratiche e singoli cittadini. Una mobilitazione nella quale la Cgil ha svolto un ruolo decisivo a sostegno di una visione diversa che ha riaffermato il concetto dell'acqua come bene pubblico fondamentale da sottrarre alle logiche del profitto". Cosi', in una nota, la Cgil Campania, sui dieci anni dal referendum sulla pubblicizzazione dell'acqua. "I tentativi di sabotare gli esiti di quel referendum - ricorda la Cgil Campania - sono stati numerosi nel corso di questi anni e siamo ancora lontani dalla piena riaffermazone del principio della gestione prevalentemente pubblica dell'acqua, come ancora frammentari e disordinati sono gli interventi legislativi a livello nazionale, senza che si sia riusciti a coniugare la tutela di una risorsa sempre piu' scarsa e precaria con la possibilita' di accesso garantita a tutti i cittadini". "La Cgil - conclude la nota - vigilera' affinche' gli interventi e le riforme previsti nel PNRR e le proposte a livello regionale determino un rafforzamento della governance pubblica e una messa in efficienza reale del servizio, portando la Campania alla necessaria realizzazione del sistema idrico integrato a salvaguardia del territorio e dei cittadini, pronti a contrastare ogni tentativo di allontanamento dalla volonta' espressa nel referendum".