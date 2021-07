Tanti nidi di tartaruga sulle spiagge campane

Non sono mai stati cosi' tanti i nidi di tartaruga caretta caretta sulle spiagge campane. Un 2021 da record, con 35 nidi, contro i 32 del 2020, scoperti dagli esperti della stazione zoologica Anton Dohrn in collaborazione con associazioni (Wwf, Legambiente, Naturart) e gruppi di volontari locali nell'ambito del progetto "caretta in vista", coordinato da Sandra Hochscheid. E per la prima volta le dune di Castel Volturno, localita' del litorale casertano spesso nota per vicende di cronaca e di inquinamento ambientale, si piazzano davanti alle coste del Cilento come meta preferita delle caretta caretta: sono nove i nidi scoperti dai volontari del gruppo Domizia sulla spiaggia di Baia Verde - appena 4 i nidi scoperti dal 2002 ad oggi - nei pressi peraltro di uno dei canali piu' inquinati, i Regi Lagni. Le caretta caretta non sono infatti indicatori del livello di inquinamento - basta pensare che si accoppiano nei pressi della foce del Sarno - ma sono "testimoni diretti" del surriscaldamento globale. "Vengono a nidificare in gran numero sulle coste campane - spiega il ricercatore della stazione Anton Dohrn Fulvio Maffucci - perche' le temperature del mare sono aumentate, per cui oggi queste tartarughe trovano habitat idonei alla nidificazione anche alle nostre latitudini". Dietro Castel Volturno ci sono le consuete mete delle tartarughe, ovvero le bellissime localita' della costa cilentana (Salerno) come Ascea (otto nidi), Marina di Camerota (sette), Palinuro (sei), Montecorice (due), Casalvelino e San Mauro di Castellabate (un nido ciascuno), con la novita' di Salerno, dove nella spiaggia cittadina di Pastena e' stato scoperto un nido. Dal 2002 ad oggi, da quando sono iniziati pattugliamenti e perlustrazioni, sono stati scoperti 107 nidi. Ogni nido contiene dalle 40 a oltre 100 uova, e la schiusa avviene tra il 10 agosto e il 10 settembre. Per quel periodo saranno organizzati nottate per controllare la nascita delle piccole tartarughe e fare in modo che possano arrivare indisturbate fino al mare. Solo a Castel Volturno sono stati spostati sei nidi che sorgevano troppo vicino al mare, ma bisogna stare attenti anche alla luce degli stabilimenti balneari, che potrebbero attirare le piccole tartarughe verso la terra. Ma per le tante tartarughe che vengono a nidificare in Campania, altrettante ci muoiono. "Sono oltre 60 - spiega - quelle trovate morte spiaggiate nel 2021, ma altre 38 siamo riuscite a salvarle" conclude Maffucci.