Record di nidificazioni per la Caretta caretta in Italia, metà preferita la provincia sud di Salerno

Mai cosi' tante nidificazioni registrate ai primi di agosto, mai cosi' tanto a nord nel Mar Mediterraneo: da Lampedusa fino a Venezia, le tartarughe marine continuano a "conquistare" sempre piu' litorali e attenzione. Sono 179, dall'inizio dell'estate al primo agosto, i nidi di Caretta caretta censiti da un capo all'altro della Penisola dai vigilanti attivi sulle spiagge italiane, in prima linea, tra loro, i "Tartawatchers" di Legambiente. Nel renderlo noto l'associazione ambientalista sottolinea che il primato regionale, secondo i dati aggiornati settimanalmente sul portale Tartapedia.it, spetta alla Calabria con 61 nidi, seguita da Campania e Sicilia (43), Puglia (11), Lazio (8), Sardegna e Toscana (5), Basilicata (2) e Veneto (1). A Jesolo e' stato trovato il nido piu' a nord mai registrato nel Mar Mediterraneo. Un numero di ovodeposizioni oltre le aspettative, se si pensa che nel 2020, a fine stagione, se ne contavano complessivamente 250. Il Cilento, in particolare, si conferma una delle aree preferite da mamma tartaruga: il litorale a sud della provincia di Salerno e' diventato infatti la nursery prediletta dalla Caretta caretta, tra le tartarughe piu' comuni nel Mediterraneo inserita nella Lista Rossa delle specie minacciate della Iucn (l'Unione internazionale per la conservazione della natura), con 27 nidi censiti da Castellabate a Centola-Palinuro, e il numero maggiore (8 nidi) registrato ad Ascea. Crescono, in parallelo, le adesioni degli stabilimenti balneari alla nuova iniziativa di Legambiente "Lidi amici delle tartarughe marine": sono oltre 500, dalla Maremma Toscana al Salento, dal Litorale di Jesolo a quello di Ostia, gli stabilimenti su cui sventola la bandiera che ne riconosce l'impegno nell'adozione di regole "tartafriendly" - quali la pulizia manuale delle spiagge o la riduzione dell'inquinamento acustico e luminoso nelle ore notturne -, nella distribuzione di materiali informativi a bagnanti e turisti e nella collaborazione con i centri di salvataggio e recupero delle tartarughe marine. Diverse le aree dove potere imbattersi nei "Lidi amici", in Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Sardegna, Basilicata e Veneto.