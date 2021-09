Meteo: in arrivo piogge e temporali, poi calano le temperature

L'Italia sta per essere raggiunta da un nucleo di aria fredda che dara' vita ad una nuova ondata di temporali, soprattutto al Centro-Sud. A seguire, le temperature subiranno un calo. E' quanto prevede Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, secondo cui gia' "sul finire della giornata di oggi aria fresca in quota si addossera' sulle Alpi generando i primi forti temporali tra alto Piemonte e Lombardia. Altre piogge interesseranno la Calabria e la Puglia", oltre ad Abruzzo e Molise. Domani il nucleo di aria fredda "si intrufolera' nel campo di alta pressione in arrivo dai settori occidentali: il tempo tendera' a peggiorare in maniera piuttosto irregolare sul Nord Est con alcuni rovesci o temporali che poi percorreranno gran parte dei settori centro-meridionali adriatici e il Sud nella giornata di giovedi'". Ed e' proprio da giovedi' che le temperature cominceranno a diminuire, soprattutto sul Centro-Sud adriatico dove i valori sono ancora estivi. Un ulteriore lieve calo termico e' previsto anche al Nord, mentre sui versanti tirrenici, come in Toscana, Lazio e Campania, grazie anche a un tempo piu' clemente e decisamente piu' soleggiato, "si continueranno a registrare temperature massime di tutto rispetto".