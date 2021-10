Sicurezza lavoro: Inail Campania, in gennaio-agosto 81 morti

In Campania da gennaio ad agosto 2021 sono state 81 le denunce per infortuni con esito mortale sui luoghi di lavoro presentate all'Inail regionale. Un dato che registra un incremento rispetto allo stesso periodo del 2020 quando le denunce per morti sul lavoro erano state 71. I numeri sono stati forniti in occasione della terza edizione dell'HSE Symposium - Health, Safety and Environment Symposium che si svolge oggi e domani a Napoli. Per quanto riguarda le denunce per infortunio, in Campania nei primi nove mesi del 2021 sono state 12343 e la provincia che registra il dato piu' alto e' Napoli con 6144 seguita da Salerno con 3236 e da Caserta con 1482. ''E' un momento particolare anche per la regione Campania con l'apertura di tanti cantieri e la ripresa di tante attivita' che sta potando purtroppo a dati bruttissimi per quanto riguarda gli infortuni e gli infortuni mortali - ha detto Adele Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania - Bisogna avere un'attenzione su tutto cio' che e' prevenzione e fare in modo che ci sia una formazione sostanziale e non solo formale dei lavoratori, bisogna parlare di cultura della sicurezza che e' la prima arma da mettere in campo''. Rispetto al decreto legge varato nei giorni scorsi dal Governo, Pomponio ha sottolineato che ''oltre a una legislazione stringente e forte serve che ci sia la consapevolezza della necessita' che si lavori in sicurezza perche' lavorare in sicurezza e' rispetto delle norme ma soprattutto rispetto della dignita' del lavoratore''.