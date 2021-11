Covid: 8.516 nuovi casi, tasso positivita' all'1,7 per cento

Sono 8.516 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore mentre ieri erano stati 8.569. Le vittime sono 68, una in piu' rispetto al giorno precede (67). E' quanto emerge dai dati giornalieri del ministero della Salute. I tamponi molecolari e antigenici sono 498.935 mentre ieri erano stati 595.812. Il tasso di positivita' sale all'1,7 per cento (ieri era all'1,4 per cento). Sono invece 445 i pazienti in terapia intensiva, 23 in piu' rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47 (ieri 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.525, sedici in piu' rispetto a ieri. I guariti sono 4.715 (ieri 4.569) per un totale di 4.600.612. Gli attualmente positivi sono 3.739 in piu' (ieri 4.061) e salgono a 110.659. Di questi, sono in isolamento domiciliare 106.289 pazienti. La regione con piu' casi e' la Lombardia (+1.103), seguita da Lazio (+1.073), Veneto (+1.029) e Campania (+869).