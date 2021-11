Da lunedi' estese aperture 25 uffici postali della Campania, ecco dove

Poste Italiane comunica che a partire da lunedi' prossimo, 29 novembre, diversi uffici postali della Campania saranno interessati da un'estensione degli orari di apertura al pubblico. In particolare, per gli uffici di Altavilla Irpina (Avellino), Sant'Agata De' Goti (Benevento) e Boscotrecase (Napoli) sara' ripristinato il doppio turno con apertura dal lunedi' al venerdi' dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Quelli di Avellino succursale 8, Ferrari di Cervinara (Av), Picarelli (Av), Roccabascerana (Av), Scampitella (Av), Casanova di Carinola (Ce), Francolise (Ce), Gargani (Na), San Lazzaro (Na), Termini (Na), Alfano (Sa), Cannalonga (Sa), Sacco (Sa), Torraca (Sa), Acquavella (Sa), Casali di Roccapiemonte (Sa), Casal Velino (Sa), Ogliara (Sa), Pellezzano (Sa), Perito (Sa), Salerno succursale 11 e Salerno succursale 4 saranno operativi, non piu' tre ma sei giorni a settimana: dal lunedi' al venerdi' dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Questi interventi, si afferma in una nota, "confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunita' e la volonta' di continuare a garantire un sostegno concreto all'intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuita' l'erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini".