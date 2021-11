Covid: oggi 7.975 casi e 65 morti, positivita' sale al 2,9%

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 7.975, meno dei 12.932 di ieri ma per via del consueto "effetto weekend", e il relativo calo dei tamponi del lunedi'. Sette giorni fa, in condizioni analoghe, i casi erano 6.404. I test effettuati sono 276.000, come detto oltre 235mila in meno rispetto a domenica, tanto che il tasso di positivita' sale ancora, dal 2,5% al 2,9%. I decessi sono 65 (ieri 47), per un totale di 133.739 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in aumento i ricoveri, particolarmente marcato come sempre il lunedi' per le poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 31 in piu' (ieri +14) con 58 ingressi del giorno, e arrivano a 669. Mentre i ricoveri ordinari sono 171 in piu' (ieri +138), 5.135 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piu' casi odierni e' il Veneto (+1.265), seguita da Emilia Romagna (+1.223), Lazio (+1.221), Lombardia (+851) e Campania (+820). I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 5.015.790. I guariti sono 4.707 (ieri 5.383) per un totale di 4.692.408. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 3.200 in piu' (ieri +7.497) che arrivano a 189.643. Di questi, sono in isolamento domiciliare 183.839 pazienti.