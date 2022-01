Saldi: al via stagione invernale, partono domani

Partono domani i saldi invernali: la stagione si apre ufficialmente in Basilicata e Sicilia, cui poi seguira' il 3 gennaio la Valle d'Aosta. Il 5 tocchera' poi a tutte le altre Regioni, dalla Lombardia alla Campania. Le occasioni in realta' sono gia' partite dopo Natale, rivolte in particolare ai clienti piu' fedeli sotto forma di cards, offerte via social, riduzioni alla cassa o bonus sugli scontrini. La stagione dei saldi avra' invece diverse scadenze a seconda delle Regioni: ad esempio nel Lazio, terminera' il 15 febbraio, in Veneto il 28 febbraio, in Campania il 1 marzo, in Lombardia il 5 marzo, in Sicilia il 15 marzo.