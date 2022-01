Covid: provincia Napoli record casi a scuola, 15.689 contagi. Ecco i dati nelle province

Sono 15.689 i bambini contagiati dal covid nella provincia di Napoli, la piu' popolata e la piu' colpita, nel computo che e' stato inviato dalla Regione Campania ai ministeri della sanita' e dell'istruzione. Dall'11 gennaio gli ammalati sono divisi per provincia, con quella di Napoli divisa a sua volta per tre in base ai territori delle Asl. Nella fascia da zero a cinque anni sono stati contagiati dal covid 273 bimbi ad Avellino, 249 a Benevento, 1.097 a Salerno, 1.268 a Caserta, 1.429 a Napoli 1, 1.415 a Napoli 2 e 1.624 Napoli 3. Dai 6 ai 10 anni i contagiati sono 468 ad Avellino, 894 a Benevento, 1.736 a Caserta, 2.116 a Napoli 1, 2.202 a Napoli 2, 2.346 a Napoli 3, 1.659 a Salerno. Nella fascia d'eta' dagli 11 ai 13 anni: 316 Avellino, 215 a Benevento, 1.142 a Caserta, 1.433 a Napoli 1, 1.469 Napoli a 2, 1.655 a Napoli 3 e 1.153 a Salerno.