Il centro per l'artigianato digitale di Cava de’Tirreni presentato all'Expo di Dubai

All'Expo Dubai è stato presentato questa mattina nel Padiglione Italia, nel corso degli eventi dedicati alla Campania, il Centro per l'Artigianato Digitale di Cava de'Tirreni. Amleto Ceraso Picerno, responsabile di Medaarch, a cui l'Amministrazione Servalli ha affidato la gestione del CAD, ha raccontato la storia e le eccellenze dell'innovazione italiana ospitate negli "Atelier" di viale Crispi. Il Centro per l’Artigianato Digitale è, infatti, un polo di innovazione, hub formativo e tecnologico, nato nel 2018 per aiutare artigiani designer e aziende a innovarsi attraverso il digitale e le nuove tecnologie.