Terra dei fuochi: oltre 300 mila euro di sanzioni e 5 attivita' commerciali sequestrate

I militari dell'Esercito Italiano, unitamente alle Forze dell'Ordine, hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali nel Comune di Casal di Principe (Caserta) e nel Comune di Pozzuoli (Napoli), dove sono state controllate e sequestrate attivita' imprenditoriali e commerciali e comminate sanzioni amministrative. Il 30 marzo 2022, le Forze dell'Ordine, col concorso dei militari dell'Esercito Italiano impiegati per l'Operazione "Terra dei Fuochi", hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali nel comune di Casal di Principe (Ce), dove sono state controllate 4 attivita' imprenditoriali e commerciali (di cui 3 sequestrate), a cui sono state comminate complessivamente 140 mila euro di sanzioni amministrative, 6 persone identificate (di cui 4 denunciate e 2 sanzionate), 18 veicoli controllati (di cui 7 sequestrati), 160 m3 di rifiuti e un'area di complessivamente 1.038 m2 posti sotto sequestro. Sono 15 gli equipaggi impiegati per un totale di 34 uomini messi in campo congiuntamente dall'Esercito Italiano su base 8° reggimento bersaglieri, Polizia di Stato di Aversa, Carabinieri di Casal di Principe, Carabinieri forestali di Alife, Guardia di Finanza di Aversa, Guardia di Finanza Roan di Napoli, Polizia Metropolitana di Napoli, Polizia Municipale di Casal di Principe, Polizia Provinciale di Caserta, unita' Icfqrf per la tutela della qualita' e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari e unita' Arpac per la protezione ambientale della Regione Campania. Il 31 marzo le Forze dell'Ordine, col concorso dei militari dell'Esercito Italiano impiegati per l'Operazione "Terra dei Fuochi", hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali nel comune di Pozzuoli (Napoli), dove sono state controllate e sequestrate 2 attivita' imprenditoriali e commerciali a cui sono state comminate complessivamente 166.000,00 di sanzioni amministrative, 4 persone identificate (di cui 2 denunciate e 2 sanzionate), 15 veicoli controllati.