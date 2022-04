Privo di mascherina, minaccia l'autista e poi buca una gomma: panico su bus linea Avellino-Napoli

Invitato ad indossare la mascherina, ha tirato fuori un coltello a serramanico, e dopo aver minacciato l'autista, e' sceso dal bus e ha forato uno pneumatico. E' accaduto sulla linea dell'Air Campania, Avellino-Napoli. L'uomo era salito ad una fermata intermedia prima che l'autobus imboccasse il casello di Avellino Ovest dell'A16 per raggiungere il capoluogo della Campania. Ci sono stati momenti di panico, e paura tra i passeggeri, quando l'autista, a pochissima distanza, e' stato minacciato con il coltello. Prima che qualcuno potesse intervenire, l'uomo, sulle cui tracce ci sono i carabinieri, e' sceso velocemente dal bus e altrettanto velocemente ha "bucato" una ruota anteriore prima di far perdere le tracce. Nonostante la brutta avventura, l'autista e' rimasto in servizio portando a termine il suo turno di lavoro.