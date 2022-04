Meteo: sole e temperature in aumento fino al weekend

Con l'arrivo dell'alta pressione l'atmosfera e' di nuovo stabile su tutte le regioni e anche al Nord tornera' a splendere il sole. Il team del sito www.iLMeteo.it fa sapere che nei prossimi giorni, grazie al maggior soleggiamento, le temperature torneranno a salire su gran parte del Paese, sia nei valori massimi, sia in quelli minimi. Sulla Pianura Padana di giorno si potranno toccare punte di 23/24 C come a Pavia, Milano, Mantova, anche qualche grado in piu' sulle valli dell'Alto Adige, come a Bolzano, dove sono attesi 25/26 C. Stessa situazione sulle regioni centrali tirreniche, con Firenze e Roma che sfioreranno i 25 C, mentre fara' meno caldo sui versanti adriatici che saranno interessati da venti piu' freschi provenienti dai Balcani. Temperature leggermente sopra la media al Sud dove i 25 C saranno piu' o meno diffusi in Sicilia, su buona parte della Puglia, sulle coste ioniche della Basilicata e sulla Campania settentrionale (in particolare sul casertano). Tra sabato 30 e domenica primo maggio l'Italia sara' investita da una nuova duplice azione perturbata: aria piu' fresca e instabile di origine scandinava raggiungera' il Nord e, nel contempo, un vortice nordafricano iniziera' ad influenzare il Sud. Altro discorso per i valori termici: infatti, nonostante un graduale peggioramento del tempo, le temperature non subiranno sostanziali variazioni, mantenendosi abbastanza miti su quasi tutta l'Italia. Nel dettaglio: - Mercoledi' 27. Al nord: possibili nebbie lungo il Po e in Emilia, ma cielo poco nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: soleggiato e mite. - Giovedi' 28. Al nord: cielo poco nuvoloso. Al centro: soleggiato ovunque. Al sud: ampio soleggiamento. - Venerdi' 29. Al nord: piu' nubi soltanto sulle Alpi. Al centro: nubi sparse in Sardegna. Al sud: in prevalenza soleggiato. Tendenza: dal weekend tempo in lento peggioramento. (AGI)Val 270844 APR 22 NNNN