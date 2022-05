Caserta: fuochi in spogliatoio per festeggiare vittoria, denunciato calciatore

Accende fuochi pirotecnici nello spogliatoio dello stadio per festeggiare la vittoria ai play off. Poi posta il video sul social, e viene denunciato dai carabinieri. È quanto accaduto a un calciatore 34enne dell'Asd Cellole calcio', squadra casertana che milita nel campionato di Promozione della Campania. Lo scorso 7 maggio il calciatore, al termine dell'incontro di calcio valevole per i play off contro il Ponte98, accendeva per festeggiare artifizi pirotecnici all'interno dello spogliatoio, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri atleti. L'attività d'indagine della Polizia è scaturita a seguito della pubblicazione di un video amatoriale postato sui social network dai compagni di squadra dell'indagato. È stato denunciato e segnalato al Questore di Caserta per il Daspo.