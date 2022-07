Troppi casi Covid, stop a linea Circumvesuviana Napoli - Scafati - Poggiomarino

Diversi dipendenti a casa col Covid: Eav, holding dei trasporti in Campania, sospende domani il servizio ferroviario su una tratta delle linee ferroviarie. La comunicazione e' giunta in serata direttamente dall'Ente Autonomo Volturno e riguarda per la giornata di domani, domenica 3 luglio, la linea Napoli-Scafati-Poggiomarino. ''In considerazione del protrarsi delle difficolta' in termini di disponibilita' di personale viaggiante sulle linee vesuviane - spiegano dall'azienda di trasporti - considerato anche il protrarsi del particolare periodo di emergenza Covid, al fine di concentrare le risorse umane disponibili e consentire il servizio regolare nelle linee dove l'afflusso passeggeri e' molto elevato'' e' stata disposta per domani ''la soppressione di tutte le corse ferroviarie sulla linea Napoli-Scafati-Poggiomarino''. Eav fa sapere che il servizio sulla tratta per l'intera domenica sara' garantito da autobus sostitutivi.