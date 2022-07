Vacanze e divertimento nei migliori casinò a Las Vegas ma anche in Europa, Italia e Cina

Gli appassionati di casinò avranno sicuramente notato che sui siti come https://casino.betfair.it/c/roulette sono tantissime le categorie dedicate alle sale da gioco più famose al mondo, costruite come veri e propri templi ludici che offrono non solo divertimento ma anche intrattenimento e svaghi di ogni genere: ristoranti, negozi, centri benessere, piscine, persino la ricostruzione in scala di intere città come Venezia.

Questi sono dei motivi più che validi per visitare non solo questi casinò ma anche le città dove sono situati. Ecco dove trascorrere una vacanza fra divertimento, svago e massimo comfort.

I casinò di Las Vegas

Sono circa 104 i casinò sparsi per la città più famosa per il gambling e il divertimento, 30 si trovano soltanto sulla luminosa Strip. Il Bellagio e il Caesars Palace sono sicuramente i più famosi, apparsi in tantissime pellicole hollywoodiane ed entrambi dedicati alle bellezze italiane, il primo all’omonima città che si specchia sul Lago di Como, il secondo ai monumenti dell’Impero romano con tutte le sue costruzioni più famose ancora oggi perfettamente in piedi nella Città Eterna. In questi due casinò è possibile vivere una vacanza da sogno con tutti i comfort e mangiare nei ristoranti più pregiati, oltre a giocare alla roulette, a poker, o alle slot machine. Un altro casinò è il Venetian, dove è ricostruita l’intera città della Serenissima con tutti i suoi monumenti e canali navigabili in gondola.

I casinò italiani

Su tutti, il Casino di Venezia, primo casinò in assoluto al mondo perché è stato aperto nel lontano 1638. Attualmente si trova sul Canal Grande ed è una struttura di grande impatto, dove trascorrere qualche giorno a divertirsi, ammirando le bellezze della città.

Anche il Casinò di Sanremo è fra i più antichi, è stato inaugurato nel 1905 e ha sempre ospitato eventi, manifestazioni, e persino il Festival di Sanremo dagli anni ’50 fino agli anni ’70. Vittorio De Sica, era un affezionato frequentatore di questo casinò.

Montecarlo e Baden

Il Casinò di Montecarlo è fra i più antichi al mondo, il terzo, attivo sin dal XIX secolo. Qui sono tantissimi i vip e la sua struttura è un vero e proprio museo, con vetrate pregiate, statue e dipinti fra i più belli al mondo. Trascorrere una vacanza qui, significa vivere a pieno la storia dei casinò.

Il Casinò di Baden è stato inaugurato nella prima metà del XIX Secolo ma era già attivo dopo la metà del XVIII. Questa piccola perla architettonica è immersa in uno spazio verde immenso ed è perfetta per trascorrere qualche giorno di relax.

Il Venetian Macao in Cina

Ci sono tantissime slot che si ispirano a questo casinò, il più grande al mondo in assoluto. È anche la settima struttura più grande al mondo. Si ispira al Venetian Casinò che a sua volta prende spunto dalla Serenissima ed è possibile trascorrere una vacanza nelle sue camere, mangiare nei ristoranti che offrono la migliore tradizione culinaria internazionale ma anche fare un giro in gondola, ammirare i ponti veneziani, i monumenti, le chiese e fare shopping.