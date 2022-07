Droga e rapina 70mila euro di preziosi ad anziano Campano, arrestata

Ha convinto un 71 enne a partire dalla Campania per raggiungerla a Bellusco (Monza), per aiutarlo a vendere monete antiche e pennini dal valore di 70 mila euro, per poi drogarlo con il benzodiazepine e rapinarlo. E' accusata anche di questo reato Tiziana Morandi, la 47enne arrestata questa mattina dai carabinieri, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Monza. La donna, dopo aver circuito il pensionato sui social media, lo ha convinto a salire su un treno con tutti i suoi preziosi averi e a raggiungerla in Brianza. Una volta a casa sua, secondo l'accusa l'anziano e' stato drogato con benzodiazepine. In stato confusionale, l'uomo e' stato convinto a comprarle gioielli per 4 mila euro e poi a salire su un treno per Torino, dove li avrebbe attesi il misterioso compratore. Una volta nel capoluogo piemontese, forse dopo aver rincarato la dose di benzodiazepine, la donna e' sparita con i preziosi lasciando da solo il 71enne, che ha avuto un malore ed e' stato portato all'ospedale Mauriziano. A quel punto l'amara sorpresa: la preziosa collezione di monete e pennini era sparita. A casa della donna i carabinieri hanno recuperato 10 pennini in oro, 2 bracciali in oro, 2 flaconi di "delorazepam", 1 flacone di "sedivitax" e denaro contante. La 47 enne di trova ora in carcere a San Vittore (Milano).