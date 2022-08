Vaiolo delle scimmie: Borrelli (Europa Verde), monitorare il fenomeno in Campania

Domani giovedi' 4 luglio, alle 12, su richiesta del consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e' stata convocata la Commissione Sanita' della Regione Campania sulla problematica del vaiolo delle scimmie e lo stato di diffusione di questa patologia infettiva sul territorio. "Dall'ultimo bollettino risultano 7 casi in Campania. Sono numeri abbastanza contenuti, ma che vanno comunque interpretati anche in relazione alle altre regioni, come la Lombardia, dove i casi sono in forte aumento. Nostro dovere e' valutare ogni possibile contromisura da adottare per prevenire una diffusione estesa sul nostro territorio ed essere preparati ad un'eventuale emergenza. Per ora e' importante soprattutto tenere sotto osservazione il fenomeno", ha dichiarato il consigliere Borrelli.