Meteo: stop al caldo africano, temporali fino a Ferragosto

Nei prossimi giorni ci sara' uno stop al caldo africano e tanti temporali almeno fino a Ferragosto. E' la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it. Nei prossimi giorni e almeno fino al giorno di Ferragosto, infatti, l'anticiclone africano non proteggera' piu' l'Italia. L'alta pressione delle Azzorre dall'oceano si appresta a invadere i settori centrali e settentrionali fino a raggiungere le Repubbliche Baltiche. Sul bordo inferiore di questa vasta struttura inizieranno a scorrere correnti piu' fresche che raggiungeranno l'Italia facendo il loro ingresso dai Balcani. Queste correnti cacceranno l'anticiclone africano verso Algeria, Marocco e Spagna, lasciando l'Italia in bali'a di un'accesa instabilita'. Le correnti piu' fresche, afferma Tedici, faranno gradualmente calare le temperature su tutte le regioni. Si stima una perdita di 2-4 C con i valori che torneranno nella media del periodo. L'instabilita' atmosferica invece si manifestera' sotto forma di forti temporali con grandine e colpi di vento che colpiranno principalmente il Centro-Sud e non solo Appennini e zone vicine ad essi, ma localmente potranno spingersi fin verso le coste di Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia orientale. Da venerdi' 12, inoltre, una veloce bassa pressione sfiorera' l'Italia generando ancora tanti temporali che dal Nord si porteranno verso il Centro-Sud nel corso del weekend. L'atmosfera, conclude il meteorologo, "sembrerebbe rimanere un po' turbolenta anche per il giorno di Ferragosto quando altri temporali potrebbero minare i festeggiamenti, ma per ora siamo ancora nel campo delle ipotesi. Nel dettaglio: Martedi' 9. Al Nord: soleggiato, caldo non eccessivo. Al centro: subito instabile su Adriatiche, poi tanti temporali su Lazio, Abruzzo, Molise e Sud Sardegna. Al Sud: dapprima sole, poi temporali con grandine, molto forti in Sicilia. Mercoledi' 10. Al Nord: tante nuvole, venti nordorientali, meno caldo. Al centro: temporali sul Lazio centro-meridionale, sole altrove. Sud: peggiora con forti temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Giovedi' 11. Al Nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro: meno caldo, temporali su Lazio e Sardegna. Al Sud: peggiora su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con temporali. Tendenza: da venerdi' temporali dal Nord verso il Centro-Sud.