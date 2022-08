Elezioni: in liste M5s Campania fratello sindaco Vassallo

C'e' anche Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica ucciso in un attentato nel 2010, tra i candidati del M5s in Campania per le elezioni del 25 settembre. I rappresentanti pentastellati hanno raggiunto gli uffici elettorali della Corte d'Appello di Napoli nel tardo pomeriggio, presentando pero' solo una parte delle liste, mentre i restanti elenchi saranno depositati nella giornata di domani. Alla Camera, per il collegio plurinominale 2-01, il capolista e' il senatore uscente Agostino Santillo, mentre nel collegio 2-02 il primo posto del listino va al deputato uscente Michele Gubitosa, che corre anche nell'uninominale ad Avellino. Nel collegio Campania 02 del Senato, come previsto, in testa c'e' l'ex ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Il fratello del sindaco 'pescatore' correra' invece all'uninominale nel collegio di Eboli, che comprende la zona del Cilento. Si dovra' attendere domani per avere la certezza dell'esclusione di Claudia Majolo, precedentemente inserita nel plurinominale Campania 1-01 dopo le parlamentarie, ma che sarebbe stata estromessa in seguito ad alcuni suoi vecchi post di sostegno nei confronti di Silvio Berlusconi e contro i grillini. Nel pomeriggio hanno raggiunto gli uffici elettorali a Napoli anche i rappresentanti della lista Italexit, ispirata dall'ex M5s Gianluigi Paragone, e di Noi di Centro, la compagine politica guidata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella.