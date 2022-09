Miss Grand International Italy: una ragazza di Sarno in finale, rappresenterà la Campania

È di Sarno la ragazza che rappresenterà la Campania alla finale nazionale di Miss Grand International Italy. Lucia Pia Vitolo si aggiudica il titolo per la finale nazionale. È pronta per portare la corona a Maratea e dare il massimo per cercare di giungere alla finale mondiale. La miss regionale dichiara: “ una gioia immensa vincere il pass nazionale, una esperienza da brividi, ma allo stesso tempo sento la responsabilità di dover rappresentare al massimo della forma psico-fisica la nostra regione. La qualifica regionale a Benevento è stata organizzata alla perfezione, e ci tengo fare i complimenti all’organizzatore Giuseppe Puzio.”