Calcio. Salernitana, centro sportivo, Comune individua due aree

Il Comune ha individuato due aree su cui potrebbe sorgere il centro sportivo della Salernitana. La conferma è arrivata da Palazzo di Città che, in giornata, ha reso pubblica la lettera inviata dal sindaco Vincenzo Napoli alla società. Il Comune, nel ribadire l'impegno messo in campo sin dall'inizio, ha fatto sapere che sono state individuate due aree di 200mila metri quadrati, dopo che la Salernitana ha chiesto un raddoppio dell'estensione territoriale rispetto a quella inizialmente richiesta. In particolare l'Ente ha individuato un'area in località Ogliara-Sordina (zona svincolo autostradale San Mango Piemonte) e un'altra in località Fuorni Nord. «Alla luce di quanto riscontrato, restiamo in attesa delle valutazioni e decisioni della società, pronti ad ogni utile approfondimento». Il sindaco, inoltre, ha dato disponibilità a discutere della concessione dello stadio Arechi. Attualmente il club sta utilizzando l'impianto grazie ad una proroga annuale (scadenza giugno 2023) della precedente convenzione. Il Comune "confermando la piena disponibilità al pronto esame di ogni vostra diversa articolazione della convenzione con nuove prospettazioni, già in qualche modo anticipate dalla società, resta in attesa di ricevere vostre proposte in merito, volte a predisporre una nuova convenzione pluriennale che contempli tendenze ed esigenze della società". La Salernitana, infatti, ha già presentato al Comune un progetto di restyling dell'Arechi. Ma bisognerà trovare l'intesa per definire il tutto ed arrivare alla concessione dell'impianto. In settimana potrebbe già esserci un incontro tra le parti per discutere dei due argomenti.