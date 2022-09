Campania: De Luca, pensiamo di ristrutturare l'Arechi

"Stiamo valutando l'ipotesi - così come fatto per il San Paolo che aveva problemi a rispettare i parametri per la Champions - di una ristrutturazione completa anche per l'Arechi di Salerno". Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel suo tradizionale appuntamento social del venerdì. "Lo sport merita attenzione - ha aggiunto De Luca - e perciò pensiamo a un investimento analogo al San Paolo anche per l'Arechi, copertura, ristrutturazione generale e cosi via". Da De Luca anche i complimenti al Napoli: "Una squadra che propone il calcio più bello ed efficace del campionato" ha sottolineato.