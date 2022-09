Claudio Baglioni alla Reggia di Caserta: sold out oggi e domani

Nonostante l'allerta maltempo, con la pioggia delle ultime ore e il vento, questa sera e domani la Reggia di Caserta ospiterà due serate all'insegna della musica d'autore con un doppio concerto di Claudio Baglioni, il cantautore che da oltre 50 anni incanta con la sua arte. Sul palco dinanzi a 6mila spettatori, che in pochi minuti hanno decretato il sold out degli appuntamenti speciali che chiudono la VII edizione di Un'Estate da Re, saranno celebrati i grandi successi discografici dell'artista 71enne. La manifestazione è stata programmata e finanziata dalla Regione Campania con i fondi POC 2014-2020, organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il ministero della Cultura, la direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno, con la direzione artistica del maestro Antonio Marzullo. Alla Reggia vanvitelliana, Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop-rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e del coro lirico a quelle di una big band con voci moderne. Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno e dal Coro del teatro dell'Opera di Salerno. Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella di Geoff Westley, direttore, pianista, produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti orchestre del mondo. Oltre ai brani più memorabili della sua produzione, Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l'intero concept album Strada Facendo, di cui proprio Westley fu arrangiatore e produttore.