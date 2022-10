Sanità Penitenziaria: giornate di studio a Salerno

Giornate di studio a Salerno:

Sanità Penitenziaria. Autori di reato con problemi psichici

Il trattamento sanitario delle persone con misura di sicurezza

Dal 26 al 28 ottobre 2022 si terranno a Salerno le giornate di studio su “Sanità Penitenziaria. Autori di reato con problemi psichici”, meeting organizzato dalla UOSD Tutela Salute Adulti e Minori Area Penale della ASL Salerno, diretta dal dott. A.M. Pagano, dall’Ordine dei Medici si Salerno nella persona del suo Presidente dott. Giovanni D’Angelo e dall’Università degli Studi Salerno nella persona del Prof. Vincenzo Pilone delegato dal Rettore per i rapporti tra l’Università ed il SSN con il patrocinio di Asl Salerno, Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, Ordine Nazionale dei Biologi, Ordine degli Avvocati di Salerno, Associazione Italiana Giovani Avvocati di Salerno, Associazione Giorgio Ambrosoli di Salerno.

Al centro della tre giorni di studio: il trasferimento delle funzioni sanitarie dal Dipartimento della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale; l’equiparazione del trattamento sanitario degli individui detenuti e internati a quello di ogni altro cittadino; l’implementazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

A discutere della materia, fra le tante personalità del mondo accademico e scientifico il prof. Massimo Clerici, Vice Presidente della Società Italiana di Psichiatria e Presidente della Società Italiana delle Dipendenze, Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi Milano Bicocca, Andrea de Bartolomeis, professore Ordinario Psichiatria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Luciano Lucania, Presidente SIMSPe - Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria e Responsabile Sanità Penitenziaria Regione Calabria, Daniela Matarrese, Responsabile Sanità Penitenziaria Regione Toscana, Roberto Ranieri Responsabile Sanità Penitenziaria Regione Lombardia, Nicola Bonvino Responsabile Sanità Penitenziaria Regione Puglia e Lorenzo Acampora Responsabile Sanità Penitenziaria Regione Campania

Il calendario è così articolato:

Mercoledì 26 ottobre 2022 - Campus di Fisciano - Aula Magna V.Buonocore: “La Realtà Penitenziaria. Organizzazione a confronto tra regioni”.

Giovedì 27 ottobre 2022 - A.O.U. S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Aula M. Scozia: “Interventi nei confronti delle persone ristrette”.

Venerdì 28 ottobre 2022 - Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Salerno: “Autori di reato con patologia psichiatrica: prassi collaborative e difficoltà nel lavoro clinico”.

Mercoledì 26 ottobre, al Campus di Fisciano, presenzieranno all’avvio dei lavori: il prof. Vincenzo Loia, Magnifico Rettore Università Degli Studi di Salerno, l’ing. Gennaro Sosto, Direttore Generale dell’Asl Salerno, il dott. Vincenzo D’Amato, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, il prof. Carmine Vecchione, Direttore Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria Scuola Medica Salernitana - Università degli Studi di Salerno, il dott. Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti. Per coloro che intendono usufruire dell’ECM,

la riserva dei posti seguirà fino ad esaurimento secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle domande.

La validità ai fini ECM è riservata ai primi 100 iscritti.

ACCREDITATO PER:MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline) e ODONTOIATRA, INFERMIERE,

FARMACISTA, PSICOLOGO, BIOLOGO.

E’ previsto per il giorno 28 il rilascio dei crediti formativi per AVVOCATI.

E’ attività didattica elettiva per tutti gli studenti iscritti alla facoltà di Medicina dell’Università degli studi di Salerno

Iscrizioni ai fini ECM: La iscrizione può essere effettuata on line sul portale dell’Ordine dei Medici http://www.ordinemedicisalerno.it/Web/Views/Eventi/Corsi.aspx