Ritrovato l'elicottero, nessun sopravvissuto

E' stato ritrovato tra San Severo ed Apricena l'elicottero disperso da questa mattina. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le sette persone a bordo sarebbero tutte decedute, tra loro c'erano due bambini. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un'area rurale.

Questi i nomi delle persone che erano a bordo: i quattro turisti sloveni sono tutti componenti di una stessa famiglia: Bostjan Rigler , di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; Liza Rigler Liza di 13 anni. A bordo c'era anche Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. Le squadre di soccorso stanno giungendo nel punto dove l'elicottero è stato individuato.

L'elicottero era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti, nel Foggiano.

"Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro e per tornara a casa ha deciso di prendere l'elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia" - ha detto il sindaco dell'arcipelago a largo del Gargano Peppino Calabrese -. La nostra comunità e' sotto choc. Non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio", ha concluso.