Pagani. Riparte lo screening full-pap test della cervice uterina

Dopo il grande successo della scorsa edizione, con oltre 500 partecipazioni solo a Pagani, abbiamo voluto con forza che lo screening della cervice uterina fosse di nuovo disponibile per le donne, con il progetto Crisalide, promosso dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina Preventiva del II Policlinico, professoressa Maria Triassi, in sinergia con il Comune di Pagani, con il particolare interessamento del consigliere delegato alla Sanità, Rita Greco.

Già nella scorsa edizione, é stato effettuato a Pagani su 500 donne il full paptest della cervice uterina, per l'identificazione dell'infezione da HPV – Papilloma Virus Umano, attraverso un innovativo metodo diagnostico.

Le prenotazioni per il full Pap-test saranno effettuabili a partire da lunedì 21 novembre, chiamando al numero 081 5155757

La sede é l'ambulatorio sito nella Parrocchia San Sisto II, in via Cesarano, 184, a Pagani.

Questo test molecolare è in grado di ottenere una diagnosi precoce e precisa e che consente di rilevare il virus HPV prima che generi lesioni cancerose.

Grazie a questo screening 15 mila donne in Campania sono state sottoposte a controlli approfonditi in maniera del tutto gratuita.