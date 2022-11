Roccapiemonte. Domenica l'inaugurazione dello Stadio Duca Enzo Ravaschieri Fieschi

Un sogno lungo cinquant’anni. Un sogno che diventa realtà. Domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 09:30, si terrà la cerimonia di inaugurazione del rinnovato stadio di Roccapiemonte intitolato al Duca Enzo Ravaschieri Fieschi.

“E’ uno degli obiettivi che l’Amministrazione che mi onoro di guidare si è posta al momento del suo insediamento. Con caparbietà, tenacia, un lavoro immenso, restituiamo alla comunità di Roccapiemonte un impianto sportivo degno di tale nome. Una struttura innovativa, al passo coi tempi, che speriamo possa diventare il volano della città non solo per le attività sportive, in particolare calcistiche, ma anche per ospitare altri eventi e concorrere alla crescita sociale ed economica del territorio. Uno stadio che si candida ad essere un fiore all’occhiello per Roccapiemonte e l’intera provincia di Salerno. Un grazie a tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, ed in particolare al Vice-Sindaco ed Assessore Roberto Fabbricatore che non ha lesinato impegno affinché si potesse arrivare al risultato finale” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.

Questo invece il commento del Vicesindaco e delegato alla impiantistica sportiva Roberto Fabbricatore: “Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, dopo un percorso non facile, pieno di insidie. Da sportivo e da rappresentante dell’Amministrazione della mia città, ero però convinto che fosse un dovere morale dotare Roccapiemonte di uno stadio degno di tale nome. Per completare quest’opera ho dato tutto me stesso, ringrazio chi mi ha supportato e mi è stato sempre vicino, specie nei momenti più difficili, perché con loro sono stati superati ostacoli e si è giunti alla consegna della struttura alla città. Sono orgoglioso di sapere che il nuovo Ravaschieri sarà frequentato da tanti sportivi di Rocca e non solo. Sono davvero soddisfatto ed emozionato, perché in questo momento di gioia penso a chi mi guarda da lassù, mio padre che è stato presidente della Polisportiva Rocchese, Catello Mari, amico calciatore con cui ho condiviso i primi passi proprio al Ravaschieri, Lucio Ciancone, compianto cognato, che mi ha dato forza e mi ha sempre sostenuto, un lavoro dedicato a loro e a tutti coloro che hanno vissuto e giocato al Ravaschieri e che avrebbero voluto vederlo così come è diventato oggi”.

A presentare l’evento la showgirl Loredana Avagliano. Dopo il taglio del nastro, il parroco Don Giuseppe Ferraioli procederà alla benedizione della struttura. Subito dopo prevista l’esibizione delle Pepita’s di Maria Ferrara sulle note dell’inno della Polisportiva Rocchese “Cuore Rock” scritto e musicato da Rosita Gargano, quindi l’ingresso in campo di calciatori, tecnici, dirigenti e componenti delle squadre giovanili delle due società locali: la Polisportiva Rocchese e l’Asd Guido Cuore di Rocca, capitanati dai rispettivi presidenti Antonio Pagano e Roberto Raspantini.

Parteciperanno:

Sindaco - Carmine Pagano

Vice-Sindaco - Roberto Fabbricatore

Assessori e Consiglieri dell’Amministrazione Comunale

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Rocco Rescigno

Responsabile Ufficio Economia e Finanze Roberta Trezza

Sindaci del territorio

Presidente Figc Campania Carmine Zingarelli

Consigliere del Comitato Regionale Campania LND – Figc Giuseppe Alfano

Rappresentanti delle società calcistiche Salernitana, Paganese, Cavese, Nocerina ed altre

Autorità civili e religiose

Durante la manifestazione verranno premiati tutti colori che hanno fornito una preziosa collaborazione ed eseguito gli interventi allo stadio “Ravaschieri”.

Vi aspettiamo domenica 4 dicembre dalle ore 09:30!