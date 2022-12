Sono 2174 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 14008 test effettuati, per un indice di contagio che si attesta al 15,51% in calo di quattro punti rispetto al dato di ieri. Ventidue le persone in terapia intensiva (+3), passano a 398 le degenze ordinarie (+13). In aumento le vittime: alle quattro delle ultime 48 ore se ne aggiungono sei dei giorni precedenti ma registrate nelle ultime ore per un totale di dieci.