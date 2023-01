È morta la donna più longeva di Roccapiemonte

Avrebbe compiuto 107 anni il prossimo 27 febbraio. E’ venuta a mancare nelle scorse ore la signora Anna Grimaldi, la donna più longeva di Roccapiemonte che, per amore della famiglia, si era trasferita a Padova senza mai dimenticare le sue origini, la sua cittadina. Qualche anno fa si era sottoposta, a seguito di una caduta, ad un delicato intervento chirurgico per la rottura del femore (nella foto è con l’equipe medica), ed aveva superato brillantemente anche quel delicato momento. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha omaggiato Nonna Anna con fiori e una targa ricordo in occasione dei suoi recenti compleanni. Da parte del Sindaco Carmine Pagano, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Roccapiemonte le più sentite condoglianze alla famiglia Grimaldi ed in particolare ai figli Angela e Giancarlo, ai nipoti Massimiliano e Veronica ed ai pronipoti Letizia e Francesco.